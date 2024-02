Roma restaura imponentes colunas da Basílica Úlpia

Suas duas sangrentas guerras dácias são retratadas em um baixo-relevo em espiral na Coluna de Trajano, localizada ao norte da basílica, um monumento construído para glorificar as vitórias do imperador e seus esforços de guerra.

Segundo Parisi Presicce, Trajano "construiu um monumento com os materiais mais preciosos que podiam ser utilizados naquela época", como o mármore colorido procedente da Ásia e África, sobretudo, do Egito.

A imponente construção abrigava tribunais e outras entidades estatais e era composta por cinco corredores centrais separados por filas de colunas.

Foi construído pelo renomado arquiteto Apolodoro de Damasco e era coberto por um telhado de bronze. A fachada foi decorada com estátuas das conquistas em Dácia e painéis decorativos de estandartes militares.

Escavações anteriores encontraram o fórum e vestígios de sua basílica, cujos maciços pilares de granito ao seu redor foram restaurados e reerguidos. Mas a colunata não tinha um segundo andar.

Segmentos do mármore original do friso do entablamento, atualmente guardados em armazéns ou museus, foram reconstruídos em resina junto com as partes perdidas, embora com menos detalhes.