Serviço itinerante de pedicure para porcos vira sucesso na França

"Dorme na minha cama", diz essa mulher morena, de corpo alongado. "Bom, na verdade quem dorme na cama dele sou eu, porque se eu me mexer muito ele rosna e até me belisca!", acrescenta.

A paixão por esses animais levou-a a vender seu negócio de venda de cigarros para se dedicar à limpeza das patas desde meados de 2023, após treinar com uma holandesa.

No fim de semana e durante as férias, ela percorre França com Couscous e dois mastins italianos em sua van para proporcionar algum "bem-estar" a dezenas de animais.

"No sul, fiz 5.500 quilômetros e 43 porcos", conta ela. "É um sucesso total e um prazer. As pessoas que eu encontro são muito simpáticas e superacolhedoras", acrescenta.

Em Brest, o encontro de hoje é com Scooby. Além da pedicure, esse porco preto de quase 80 quilos aguarda uma limpeza de ouvidos e um lixamento das presas. Virado de surpresa, com as quatro patas para cima, Scooby se debate, grita muito e parece um pouco atordoado após a sessão de tosa, que durou menos de uma hora.

Mas "está perfeito, pronto para ir à praia", brinca Germain.