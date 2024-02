Suprema Corte debate se Trump deve ser impedido de disputar as eleições

A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a debater nesta quinta-feira (8) se Donald Trump deve ser impedido de disputar as eleições presidenciais de novembro.

Os nove juízes do tribunal devem responder a uma pergunta: O nome de Trump pode aparecer nas cédulas das primárias presidenciais republicanas no estado do Colorado devido a seu suposto papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021?

Jonathan Mitchell, ex-procurador-geral do Texas que representa o republicano, iniciou os seus 80 minutos programados de argumentos orais afirmando que somente o Congresso pode desqualificar um candidato.