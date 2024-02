Arsenal atropela West Ham (6-0) e segue na luta pelo título; United vence Villa

Os jogadores comandados por Mikel Arteta se vingaram assim das derrotas sofridas nesta temporada diante dos 'Hammers' (3-1 na Copa da Liga e 2 a 0 nos Emirates no final de dezembro).

Terceiros colocados com 52 pontos, apenas dois atrás do Liverpool e com o mesmo número do Manchester City, que tem um jogo a menos, os 'Gunners' têm um saldo ofensivo de 53 gols, quase igual ao dos seus dois rivais, e a melhor defesa no campeonato (22 gols).

O grande protagonista da partida entre Arsenal e West Ham foi Declan Rice. O jogador da seleção inglesa enfrentou pela primeira vez o seu ex-time no Estádio Olímpico de Londres e, apesar das vaias dos seus antigos torcedores sempre que tocava na bola, deu duas assistências e marcou um gol.

Poderosos no jogo aéreo, os 'Gunners' marcaram de cabeça por meio de William Saliba (32') após um escanteio e de Gabriel Magalhães (44').

Pouco antes do gol do brasileiro, Bukayo Saka havia convertido um pênalti (41') e na última jogada antes do intervalo, o belga Leandro Trossard marcou o quarto (45'+2).

"Se quisermos estar no topo teremos que ser muito consistentes e jogar neste nível, e hoje certamente fizemos isso", comemorou Arteta.