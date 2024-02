Costa do Marfim vence Nigéria (2-1) de virada e conquista Copa Africana pela 3ª vez

"É mais do que um conto de fadas", comemorou o técnico Emerse Faé, que assumiu o cargo com o torneio já iniciado. "Ainda é difícil para mim acreditar no que fizemos, quando penso em tudo o que vivemos", acrescentou o treinador que substituiu Jean-Louis Gasset no final da primeira fase, e de quem era auxiliar.

Os marfinenses finalmente marcaram um gol em cinco finais da CAN. Nas quatro primeiras o resultado havia sido 0 a 0, com dois títulos (1992 e 2015) e dois vice-campeonatos (2006, 2012) nos pênaltis.

Sébastien Haller, que chegou à competição lesionado e não disputou um único minuto na fase de grupos, foi um dos destaques na campanha do título com um gol nas semifinais e outro na grande final.

Um feito e tanto para um jogador que superou um câncer testicular e que não marcava contra equipes profissionais em nenhuma competição havia seis meses (apenas uma dobradinha contra amadores na Copa da Alemanha pelo Borussia Dortmund).

Já o atacante nigeriano Victor Osimhen ficou a um passo de cumprir o objetivo que tinha em mente.

- Euforia nas ruas -

O atacante do Napoli sonhava em levar sua seleção ao título e se juntar a Jay-Jay Okocha e Nwankwo Kanu, seus ídolos do futebol nigeriano.