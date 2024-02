Milan vence Napoli (1-0) e se consolida em terceiro no Italiano

O Milan venceu o Napoli, por 1 a 0, neste domingo (11) em jogo da 24ª rodada do campeonato italiano, resultado que coloca os 'rossoneri' no pódio da Serie A e deixa o time do sul da Itália cada vez mais afundado na tabela.

Um gol no primeiro tempo do francês Theo Hernandez (25') foi suficiente para dar a vitória ao Milan, que levou o 'Scudetto' em 2022, sobre o Napoli, que ergueu a taça em 2023.

"Esperávamos um jogo difícil e foi o que aconteceu, contra uma grande equipe como o Napoli. Tivemos um período um pouco complicado nesta temporada, mas saímos dele trabalhando muito", disse Hernandez após o jogo.