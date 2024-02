Hamas alerta que ofensiva israelense em Rafah frustraria acordo sobre reféns em Gaza

No entanto, um alto funcionário do movimento islamista, que governa Gaza desde 2007, afirmou neste domingo à AFP que "qualquer ataque [...] contra Rafah minaria as negociações" sobre os reféns que permanecem na Faixa, sequestrados durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra.

O que Netanyahu e seu Exército "não conseguiram fazer em mais de quatro meses, não conseguirão durante o tempo da guerra", acrescentou.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a Netanyahu que não execute uma operação militar a menos que tenha um "plano crível e realizável que garanta a segurança" da população.

O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um relatório da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Uma trégua de uma semana no final de novembro permitiu a troca de uma centena de reféns por prisioneiros palestinos. Estima-se que 132 pessoas capturadas em 7 de outubro permanecem em Gaza e que 29 delas teriam falecido.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma campanha incansável de bombardeios e operações terrestres contra Gaza, onde 28.176 pessoas morreram até agora, principalmente mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.