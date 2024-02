Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morre em acidente de carro

O detentor do recorde mundial de maratona, Kelvin Kiptum, e seu treinador Gervais Hakizimana morreram em um acidente de carro no oeste do Quênia, que também deixou um terceiro passageiro ferido, informou a polícia neste domingo (11).

"O acidente ocorreu por volta das 23h00 locais [17h00 no horário de Brasília)", disse a polícia.

As autoridades indicaram que o veículo transportava três pessoas e duas morreram no local do acidente, enquanto a terceira foi levada ao hospital. "Os dois (falecidos) são Kiptum e o seu treinador", disse Peter Mulinge, comandante da polícia do condado de Elegeyo Marakwet, no oeste do Quênia.