Secretário de Defesa dos EUA é hospitalizado novamente

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, cujas hospitalizações secretas têm causado polêmica, foi internado novamente em um hospital, anunciou o Pentágono neste domingo (11), acrescentando que a Casa Branca foi informada.

Austin, que foi diagnosticado com câncer de próstata e recentemente passou por uma cirurgia, foi transferido para um centro militar nos arredores de Washington devido a um problema aparente na bexiga, informou em comunicado o porta-voz do Departamento de Defesa, Pat Ryder.

Austin desapareceu da cena pública no final de dezembro e novamente no início de janeiro, após enfrentar complicações no tratamento do câncer em 22 de dezembro, inicialmente ocultando tanto o diagnóstico quanto o tratamento do presidente Joe Biden e do restante do governo.