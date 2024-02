Escolas brilham na 1ª noite de desfiles no Sambódromo do Rio

Mas o Rio garante que seu principal símbolo de identidade seja concretizado sem dificuldades. Este ano, as autoridades locais estimaram que o carnaval movimentará cerca de 5 bilhões de reais na economia local, quase 20% a mais que no ano passado.

Fora do Sambódromo, o carnaval de rua, liderado pelos blocos e seus cortejos musicais, acontece durante o dia, desde áreas privilegiadas até os bairros mais populares.

No sábado, no bairro de Ipanema, na zona sul da cidade, o tradicional bloco Banda de Ipanema atraiu uma multidão colorida e animada, ao homenagear Conceição Evaristo, ícone da literatura brasileira.

Para a ocasião, a grande escritora negra formulou ao jornal O Globo um desejo sobre o carnaval e as desigualdades que assolam o país: "Que esse momento de festa transforme, ou que ele possa traduzir as relações sociais, econômicas e políticas no dia a dia do brasileiro, e que todas as pessoas sejam incorporadas, não por uma cidadania lúdica, mas por uma cidadania de direito".

ll/zm/aa

© Agence France-Presse