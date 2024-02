França revela rede que divulga propaganda russa na Europa e nos EUA

O Ministério da Defesa russo informou em 17 de janeiro que o Exército tinha atacado um prédio para onde haviam sido mobilizados "mercenários franceses" em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores francês negou ter mercenários na Ucrânia, e a afirmação de Moscou foi desmentida alguns dias depois por voluntários franceses no terreno.

Embora essas e outras narrativas geradas pelos sites russos tenham tido pouca repercussão nas redes sociais francesas, "alguns dos conteúdos podem prejudicar os interesses fundamentais da nação", afirmou a Viginum.

Uma fonte militar alertou que existe a possibilidade de que as páginas do "Portal Kombat" sejam impulsionadas novamente no futuro.

Outra estratégia, chamada de "Matrioska", consiste em enviar diretamente mensagens para os meios de comunicação nas redes para incentivá-los a verificar informações falsas. Segundo especialistas, o objetivo é sobrecarregar os verificadores de fatos ocidentais.

