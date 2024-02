'Milagre' da libertação de reféns argentinos em Gaza deixa familiares 'em choque'

Em 7 de outubro, Louis, residente no kibutz Urim, estava na casa de sua parceira Clara, em Nir Yithzak, com outros três membros da família estendida: Fernando Marman, Gabriela Leimberg e Mia Leimberg.

Quando combatentes do Hamas atacaram, eles se entrincheiraram no quarto seguro da casa e tentaram bloquear a porta com uma cadeira, mas foram sequestrados.

As mulheres foram libertadas no final de novembro no âmbito de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

No kibutz Urim, a cerca de quinze quilômetros de Nir Yitzhak, Shabi esperava seu amigo Louis. "Eu o conheço há mais de trinta anos. [...] É um cara simples, tranquilo, que sorri o tempo todo. E muito bom cozinheiro, prepara um churrasco muito bom", acrescentou.

