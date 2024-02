Aborto, um dos piores crimes em El Salvador

Alba Lorena Rodríguez foi estuprada por um conhecido e engravidou. Tinha 21 anos e duas filhas pequenas.

Em dezembro de 2009, aos cinco meses de gestação, sentiu dores fortes. O parto ocorreu em sua casa modesta em uma área rural do sudoeste.

"Tive que parir sozinha, desmaiei, ele caiu e se machucou", contou. No dia seguinte, uma vizinha chamou a polícia e ela foi presa no velório do bebê.

Não teve, disse, "um julgamento justo" nem quem a defendesse. "Meu mundo caiu porque sabia que não veria minhas filhas e que estava sendo punida por algo que não cometi", afirmou.

"Quem me estuprou ficou livre com sua família e eu... presa. A lei é muito injusta", disse Alba.

"Quando saem da prisão a comunidade as discriminam e estigmatizam e elas precisam restabelecer os vínculos familiares", explicou Castellanos.