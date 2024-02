Alexei Navalny, o obstinado opositor de Putin que morreu atrás das grades

Alexei Navalny também tentou mostrar o seu apoio aos seus companheiros de infortúnio, presos em consequência da repressão, e denunciou uma Justiça russa "fascista".

No exílio, as suas equipes continuam divulgando investigações sobre o enriquecimento das elites políticas, algumas das quais se beneficiam diretamente do conflito na Ucrânia.

- "Escuridão" -

O opositor sempre tentou se mostrar otimista. "Sei que a escuridão desaparecerá, que venceremos, que a Rússia se tornará um país pacífico, brilhante e feliz", escreveu ele em junho de 2023.

Ao longo de 12 anos, o advogado Navalny, que durante algum tempo foi muito próximo do nacionalismo, se consolidou como o crítico número 1 de Putin e do seu "partido de ladrões e vigaristas", como costumava descrevê-lo.

Tornou-se conhecido pela primeira vez por ter ajudado a organizar grandes manifestações da oposição, em 2011 e 2012, que acabaram reprimidas.