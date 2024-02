Aumenta para cinco o número de migrantes mortos em naufrágio no Panamá

O número de migrantes mortos no naufrágio de uma embarcação no Panamá subiu para cinco, informou nesta sexta-feira (16) a polícia de fronteira, enquanto continua as buscas por uma pessoa desaparecida.

"Atualmente temos cinco corpos encontrados e ainda estamos procurando um sexto corpo que foi dado como desaparecido", disse Jorge Gobea, diretor do Serviço Nacional de Fronteiras (Senafront), em entrevista ao canal panamenho TVN-2.

Na quarta-feira, uma embarcação com 27 migrantes a bordo, a maioria afegãos, naufragou devido ao mau tempo perto da baía de Carreto, na comunidade indígena de Guna Yala, na costa caribenha, a cerca de 25 quilômetros da fronteira com a Colômbia.