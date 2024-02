Biden afirma que Putin e seus 'criminosos' são responsáveis pela morte de Navalny

As autoridades russas informaram que Navalny morreu nesta sexta-feira em uma prisão no Ártico, um mês antes das eleições que podem prolongar a hegemonia de Putin no poder.

A morte de Navalny, depois de três anos de detenção e um envenenamento do qual ele culpou o Kremlin, priva a oposição russa de seu rosto visível em um momento de intensa repressão e em plena campanha militar de Moscou na Ucrânia.

O democrata disse que a morte de Navalny recorda a necessidade de que os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deixem de bloquear um pacote de ajuda para a Ucrânia, em guerra após ser invadida pela Rússia há quase dois anos.

"Essa tragédia nos recorda o que está em jogo neste momento", disse Biden. "Temos que proporcionar o financiamento para que a Ucrânia possa seguir se defendendo do ataque violento de Putin e de seus crimes de guerra".

Em seu pronunciamento, o democrata ressaltou a importância das preocupações com uma arma antissatélite que, segundo a Casa Branca, a Rússia está desenvolvendo. No entanto, a tecnologia não pressupõe "nenhuma ameaça nuclear" para os Estados Unidos nem para nenhum outro país, afirmou o presidente.

Biden também prometeu que Washington cumprirá com seu "compromisso sagrado" com a Otan, em um momento em que os aliados temem uma mudança de posição caso o republicano Donald Trump vença as eleições de novembro.