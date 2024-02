Blinken se reunirá com Lula e Milei em viagem a Brasil e Argentina

O Brasil tem "importantes laços e conexões com as autoridades de Maduro e é capaz de fazer chegar a elas mensagens importantes", declarou Nichols aos jornalistas.

- Parada na Argentina -

Blinken viajará a Buenos Aires em 22 de fevereiro para discutir com Milei "questões bilaterais e globais, como o crescimento econômico sustentável [...], direitos humanos e governança democrática, minerais críticos e melhoria do comércio e do investimento", diz o comunicado.

Embora não tenha se reunido com Biden, Milei obteve forte apoio de Washington no final de 2023, principalmente no Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual o país mantém um programa de crédito de 44 bilhões de dólares (218 bilhões de reais na cotação atual).

Durante a campanha, o líder ultraliberal propôs fortalecer a relação com Washington e Israel e distanciar-se da China, muito influente na região.

Nichols disse que os Estados Unidos tentarão convencer Milei a comprar aviões de combate americanos em vez dos da China, com quem o governo anterior do presidente peronista Alberto Fernández estava negociando.