Casa Branca: morte de Navalny é uma 'tragédia terrível' se confirmada

Sullivan acrescentou que Washington está tentando confirmar as informações antes de decidir "os passos a seguir".

O presidente Joe Biden não reagiu por enquanto. Em 2021, Biden emitiu uma advertência a Vladimir Putin, após um encontro com o líder russo na Suíça.

"Deixei claro (a Putin) que acredito que as consequências para a Rússia seriam devastadoras", declarou Biden nessa ocasião, quando questionado sobre uma hipotética morte de Navalny.

O ativista de 47 anos foi condenado por "extremismo" e foi preso em uma remota colônia penitenciária do Ártico, em condições muito difíceis. Os seus múltiplos processos foram denunciados como políticos e como uma estratégia para puni-lo por sua oposição ao presidente Vladimir Putin.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário nº 3, o prisioneiro Navalny A.A. sentiu-se mal após uma caminhada e praticamente perdeu a consciência", disse o serviço penitenciário da região Ártica de Yamal em um comunicado.

"Todas as medidas de reanimação necessárias foram tomadas, mas não deram resultado positivo. Os médicos de emergência confirmaram a morte do paciente. As causas da morte estão sendo esclarecidas", afirma o texto.