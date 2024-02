Chefe da ONU pede investigação 'crível' da morte do opositor russo Navalny, diz porta-voz

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu uma "investigação completa, crível e transparente" da morte do opositor russo Alexei Navalny, morto em uma prisão do norte da Rússia, declarou o porta-voz do líder da ONU nesta sexta-feira (16).

"O secretário-geral está impactado com a informação sobre a morte durante sua prisão do opositor Alexei Navalny (...), e insta a uma investigação completa, crível e transparente sobre as circunstâncias" do falecimento, disse Stéphane Dujarric.

