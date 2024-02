Chefes diplomáticos dos EUA e China têm conversa 'sincera e construtiva'

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, teve, nesta sexta-feira (16), uma conversa "sincera" e "construtiva" com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, no âmbito de uma conferência de segurança na cidade alemã de Munique.

As tensões entre as duas potências relacionadas à proximidade da China com a Rússia, o status de Taiwan, o comércio e os direitos humanos diminuíram no último ano.

Em seu encontro, Blinken enfatizou a "importância de continuar implementando os progressos feitos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.