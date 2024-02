Dois adolescentes são indiciados após tiroteio no desfile do Super Bowl

Dois adolescentes foram indiciados em Kansas City, nos Estados Unidos, em conexão com o tiroteio ocorrido durante uma celebração do Super Bowl em homenagem ao time local de futebol americano, informaram as autoridades nesta sexta-feira (16).

Ambos os suspeitos, cuja identidade não foi revelada, foram detidos em um centro de detenção para menores. Eles estão sendo acusados de posse de arma e desacato.

"Esperam-se acusações adicionais no futuro", disse um comunicado divulgado nesta sexta pelo tribunal do condado de Jackson, que inclui parte de Kansas City, no estado do Missouri.