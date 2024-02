Elon Musk muda sede da SpaceX em disputa contra Delaware

A jurisprudência do tribunal tem mais de 100anos e as empresas acatam as decisões do DCC. Além disso, os juízes não são eleitos como em muitos estados, nem nomeados por políticos, mas escolhidos por comissões apartidárias que consideram o seu conhecimento e formação, destaca Scott Simmons.

arp/els/cha/mr/mel/jc/fp

© Agence France-Presse