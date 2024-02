Equipe de Navalny afirma que não foi informada sobre morte de opositor; advogado a caminho da prisão

A equipe no exílio do líder opositor russo Alexei Navalny afirmou, nesta sexta-feira (16), que não tem a confirmação de sua morte e que um advogado está a caminho da colônia penitenciária do Ártico, onde o serviço penitenciário indicou que ele morreu.

"Ainda não temos uma confirmação", declarou nas redes sociais a porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, acrescentando que "o advogado de Alexei está agora a caminho de Kharp", a cidade do Ártico onde está o presídio. "Quando tivermos alguma informação, informaremos", afirmou.

