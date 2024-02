Greve de controladores afeta serviço de trens na França

Uma greve dos controladores ferroviários levou ao cancelamento de metade das viagens de trens de alta velocidade na França e afetou as conexões com outros países europeus, durante o fim de semana das férias escolares de inverno.

O tráfego ferroviário está "gravemente perturbado" desde quinta-feira (15) às 20h (16h de Brasília) e ficará assim até segunda-feira às 8h (4h de Brasília), informou o operador ferroviário francês.

Os trens com destino ou origem nas estações de esqui dos Alpes devem circular, em detrimento de outras linhas, como a que liga Paris e Bordeaux, com 60% dos trajetos cancelados, de acordo com a rádio France Bleu.