Hamas afirma que os reféns em Gaza 'lutam pela sua sobrevivência'

Essas declarações ocorrem depois da libertação, no início desta semana, de dois reféns israelenses-argentinos durante uma operação israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que deixou "quase cem mortos" do lado palestino, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

