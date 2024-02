Incêndio em fábrica de tintas deixa 11 mortos na Índia

As chamas foram controladas, mas as causas do incêndio ainda não foram determinadas, segundo Garg.

Acidentes em fábricas são comuns na Índia, onde os empresários muitas vezes ignoram os requisitos básicos de segurança e operam sem licenças.

Em 2019, mais de 40 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica que produzia mochilas escolares e sapatos em Nova Délhi.

Como acontece em vários casos, muitas vítimas eram migrantes pobres, com baixa remuneração e que dormiam na fábrica.

