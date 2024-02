Juiz de Nova York multa Donald Trump em US$ 355 milhões por fraude fiscal

Alguns ativos, como a Trump Tower, localizada na famosa 5ª Avenida de Manhattan, são emblemáticos do sucesso do empresário que entrou na política graças à imagem de construtor imobiliário e apresentador de 'reality show' de sucesso.

Mesmo antes do julgamento, o juiz Engoron, com quem Donald Trump tem uma relação ruim, havia determinado que uma fraude foi cometida.

O juiz considerou que a procuradora-geral James apresentou "provas conclusivas de que, entre 2014 e 2021, os acusados haviam inflado os ativos" do grupo em "de US$ 812 milhões [R$ 4,040 bilhões] a US$ 2,2 bilhões [R$ 10,9 bilhões] ", dependendo do ano.

Como consequência das "repetidas fraudes", o juiz ordenou no final de setembro a liquidação das empresas que administravam esses ativos, como a Trump Tower e o arranha-céu neogótico no número 40 da Wall Street, que está prestes a completar 100 anos e onde Donald Trump deu algumas de suas coletivas de imprensa após o julgamento. O magnata apelou da decisão.

O republicano de 77 anos, derrotado nas eleições presidenciais de 2020 por Joe Biden, considera que os diferentes processos que enfrenta em vários estados são "uma caça às bruxas" destinada a evitar seu retorno à Casa Branca.

E ele descreveu o julgamento como "digno de uma república bananeira".