Líder opositor russo Alexei Navalny morre na prisão

Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico em que cumpria uma pena de 19 anos de prisão, informou o serviço penitenciário.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado.

"Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas", acrescenta o texto.