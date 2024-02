Luis Enrique evita comentar saída de Mbappé do PSG

"Não posso dizer nada", declarou o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nesta sexta-feira (16), se recusando a comentar a saída iminente, em junho, do astro Kylian Mbappé, que anunciou sua decisão aos dirigentes do clube na quinta-feira.

"Vou tentar resolver esta questão: até que as partes envolvidas se pronunciem, não vou comentar nada (...) Nem Kylian Mbappé nem ninguém do clube se manifestou publicamente. Eu sou o treinador, quando as partes conversarem, darei minha opinião com prazer", declarou o espanhol em entrevista coletiva no centro de treinamento em Poissy, nos arredores de Paris.

Questionado sobre o futuro do clube sem a sua estrela, Luis Enrique insistiu em não querer confirmar essa saída e disse: "O clube e a equipe estão acima de todas as individualidades".