Morte de Navalny é a 'ponta do iceberg', afirma relatora da ONU sobre Rússia

"A morte de Navalny é apenas a ponta do iceberg", acrescentou.

Navalny, o crítico mais proeminente do Kremlin, morreu nesta sexta-feira em uma prisão do Ártico onde cumpria uma pena de 19 anos, segundo as autoridades russas.

Sua morte ocorre a um mês das eleições que podem consolidar ainda mais os poderes de Putin.

Katzarova supervisiona a situação dos direitos humanos na Rússia, faz recomendações e informa ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra e à Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Embora os relatores especiais da ONU tenham mandatos do Conselho de Direitos Humanos sobre temas concretos, não falam em nome das Nações Unidas como tal.

