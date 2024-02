Netanyahu rejeita reconhecimento internacional de um Estado palestino

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou na quinta-feira (15) à noite o reconhecimento internacional de um Estado palestino e afirmou que a iniciativa "ofereceria uma enorme recompensa ao terrorismo".

No âmbito das negociações para acabar com a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, o jornal The Washington Post mencionou que o governo dos Estados Unidos e vários países árabes trabalham em um plano para uma paz duradoura no conflito palestino-israelense.

O plano, que os negociadores esperam concluir antes do início do Ramadã em 10 de março, contempla um cessar-fogo de "pelo menos seis semanas" e a libertação dos reféns tomados pelo Hamas em seu ataque no sul de Israel em 7 de outubro.