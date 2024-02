Nice perde para o Lyon (1-0) e PSG pode abrir vantagem ainda maior na liderança

As duas equipes jogam no domingo, ambas em casa: o Monaco contra o Toulouse (14º) e o Brest contra o Olympique de Marselha (8º).

Já o Lyon, que em novembro estava em último lugar e temia o rebaixamento, continua subindo e agora é o décimo primeiro. Essa foi sua terceira vitória consecutiva e o time somou 18 dos últimos 24 pontos possíveis, um retrospecto que contrasta com o seu início de temporada catastrófico.

O belga Orel Mangala, aos 22 minutos, marcou o único gol do jogo.

No segundo tempo, o Nice tentou com insistência, mas não conseguiu evitar a derrota no estádio Decines-Charpieu, esbarrando muitas vezes no goleiro Anthony Lopes, que fez grandes defesas.

Antes do gol do Lyon, o Nice havia acertado uma bola na trave, por intermédio de Evan Guessand, aos 9 minutos.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação: