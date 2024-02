Ocidente adota medidas contra 'colonos extremistas' na Cisjordânia

No início de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram sanções contra quatro colonos. A França fez o mesmo na terça-feira contra "28 colonos israelenses extremistas".

Entre os sancionados por Londres e Washington está o genro de Noam Federman, Yinon Levy, acusado de ter atacado beduínos palestinos, queimando os seus campos e destruindo as suas propriedades.

Em 2021, fundou a fazenda Meitarim, no extremo sul da Cisjordânia, uma colônia equipada com câmeras de segurança e que abriga três cavalos e cerca de 200 cordeiros. Lá ele mora com sua esposa, Sapir.

A imprensa local suspeita que Levy esteja vinculado ao desmantelamento de Khirbet Zanuta, uma aldeia beduína situada a algumas centenas de metros de distância.

Seus habitantes afirmam que fizeram as malas no final de outubro. "Os colonos dificultaram muito as nossas vidas", explica Fayez al Til, chefe do conselho municipal, que aplaudiu as sanções ocidentais.

No ano passado, surgiram na Cisjordânia 26 colônias selvagens, não reconhecidas por Israel, um recorde segundo a ONG "Peace Now", que considera que os colonos sancionados são "a árvore que esconde uma floresta muito maior" da colonização israelense na Cisjordânia.