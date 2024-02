ONGs denunciam 'descumprimentos' em processo de fechamento de mina no Panamá

Nove ONGs denunciaram, nesta sexta-feira (16), "graves descumprimentos" do governo do Panamá no processo de fechamento da maior mina a céu aberto da América Central, ordenado pela Justiça, e ameaçaram retomar os protestos que paralisaram o país parcialmente no fim de 2023.

As organizações deploraram a "ausência alarmante das auditorias necessárias [no processo de fechamento], de ordens para a estabilização do local", onde há risco de colapso, segundo elas, e exigiram que o governo adote "decisões concretas" para proteger o meio ambiente tropical dessa região.

A mina da companhia canadense First Quantum Minerals, situada na costa do Caribe, produzia desde 2019 cerca de 300.000 toneladas de concentrado de cobre por ano. Encerrou suas operações após mais de um mês de protestos nas ruas, depois que, em 28 de novembro, a Suprema Corte panamenha declarou inconstitucional o contrato de concessão.