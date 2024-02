Partido de oposição indiano denuncia congelamento de contas antes das eleições

O presidente do Congresso Nacional Indiano, Rahul Gandhi, descendente da dinastia que dominou a política indiana durante décadas, foi declarado culpado de difamação no ano passado após uma denúncia apresentada por um integrante do partido de Modi.

A pena de dois anos de prisão provocou sua destituição do cargo parlamentar, antes da suspensão da sentença com a apresentação de um recurso.

IO presidente do BJP de Nova Délhi, Virendra Sachdeva, declarou que se o Congresso Nacional Indiano "não respeita as regras, então deve assumir as consequências".

