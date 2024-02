Paul McCartney recupera baixo que perdeu há 50 anos

O ex-beatle Paul McCartney anunciou nesta sexta-feira (16) que recuperou um baixo que havia perdido há mais de 50 anos, com o qual gravou músicas como "Love Me Do", "She Loves You" e "Twist and Shout".

Segundo o site do músico, o Hofner com formato de violino, comprado em Hamburgo (Alemanha) em 1961, por cerca de 30 libras na época (equivalente a 550 libras de hoje, cerca de 3.439 reais na cotação atual), foi autenticado e "Paul está muito agradecido a todos que ajudaram" na busca.

O instrumento foi encontrado "inteiro", indicou um comunicado do The Lost Bass Project, que havia iniciado una campanha para encontrá-lo em 2018.