Prabowo mantém ampla vantagem após metade da apuração de votos para Presidência indonésia

Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos indicou na noite de quinta-feira que felicitou Prabowo pelo "resultado previsto" das eleições.

Os Estados Unidos, cautelosos, parabenizaram os indonésios pela "forte participação" nas eleições, sem mencionar o ministro.

O ex-militar beneficiou-se do apoio popular à candidatura como vice de Gibran Rakabuming Raka, filho do presidente em final de mandato. Sua campanha foi caracterizada pela retórica nacionalista e ele prometeu seguir as políticas de Widodo.

Porém, várias ONG o acusam de violações dos direitos humanos durante a ditadura de Suharto (1967-1998), especificamente de mandar sequestrar ativistas nos últimos anos.

Ele nega as acusações, que, embora nunca tenham sido formalizadas, lhe custaram a expulsão do Exército com a chegada da democracia.

Na quinta-feira, em frente ao Palácio Presidencial, mais de cem manifestantes exibiram uma faixa com o lema "Salvem a democracia".