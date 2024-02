Destino do maior hospital do sul de Gaza gera preocupação após incursão israelense

O destino do maior hospital do sul de Gaza era motivo de preocupação nesta sexta-feira (16), depois de uma incursão das tropas israelenses no local, que, segundo o movimento palestino Hamas, provocou a morte de pacientes por falta de oxigênio.

O Exército de Israel entrou na noite de ontem no hospital Nasser, um dos últimos centros de saúde que permanecem operacionais na Faixa de Gaza, que fica na cidade de Khan Yunis. As tropas iniciaram a incursão após um cerco de várias semanas.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que, após a incursão, um corte de luz interrompeu o fornecimento de oxigênio e causou a morte de cinco pacientes. Já o Exército israelense informou que prendeu no local "mais de 20 terroristas" suspeitos de participação no ataque de 7 de outubro contra Israel.