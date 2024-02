Presidente de Senegal se compromete a realizar eleições 'o mais breve possível'

O presidente do Senegal, Macky Sall, se comprometeu nesta sexta-feira (16) a organizar "o mais breve possível" as eleições presidenciais no país depois que o Conselho Constitucional anulou sua decisão de adiá-las para dezembro.

As eleições para decidir o sucessor de Sall deveriam acontecer em 25 de fevereiro. Mas o Parlamento, a pedido do presidente, as adiou para 15 de dezembro, provocando uma grave crise política e protestos que deixaram três mortos neste país habitualmente estável da África Ocidental.

Na quinta-feira, o órgão constitucional invalidou o adiamento da eleição presidencial e, embora reconhecesse que não havia possibilidade de organizá-la na data prevista inicialmente, pediu que fosse realizada "o mais breve possível".