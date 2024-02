Russos no exílio homenageiam Navalny e culpam Putin por seu 'assassinato'

As autoridades russas disseram que Navalny, de 47 anos, morreu de forma repentina em sua prisão do Ártico. O anúncio chega quando Putin se prepara para prolongar suas duas décadas no poder com novas eleições presidenciais em março.

Navalny, um carismático advogado, era considerado o principal líder da oposição russa e o único político capaz de reunir grandes multidões, símbolo de uma Rússia alternativa que respeitaria os direitos humanos e viveria em paz com seus vizinhos.

"Que pesadelo!", disse nas redes sociais o político opositor no exílio Dmitry Gudkov, de 44 anos, para quem "a morte de Alexei é um assassinato, organizado por Putin".

"Embora tenha morrido de causas 'naturais', estas foram provocadas por seu envenenamento e pela tortura que sofreu na prisão", acrescentou este homem que, durante anos, convocou junto de Navalny os protestos da oposição, quando ainda eram permitidos.

Navalny sobreviveu a duras penas a um envenenamento com o agente nervoso de desenho soviético Novichok em 2020. Após receber tratamento na Alemanha, retornou à Rússia em 2021, onde foi imediatamente detido e depois condenado à prisão.

Seu retorno marcou uma nova onda de repressão na Rússia e os últimos vestígios de dissidência foram esmagados quando Putin enviou tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022.