Semana de Moda de Londres completa 40 anos em um contexto econômico difícil

Sua coleção "Once upon a Time" faz uma homenagem à cidade de Nova York, onde morou. O estilista apresentou um estilo clássico com estampas de táxis amarelos e arranha-céus em lenços e blusas acompanhados de casacos amplos.

A estilista ucraniana Masha Popova apresentou uma coleção inspirada na moda do início dos anos 2000.

O fim de semana vai dar passagem para nomes mais conhecidos como JW Anderson, considerado o estilista do ano de 2023 pela revista Vogue; Richard Quinn, Ahluwalia e Simone Rocha, convidada por Jean-Paul Gaultier para sua coleção de Alta-Costura primavera/verão 2024 em Paris semanas atrás.

- Período de crise -

Essa 40ª edição não acontece no melhor dos contextos para a indústria da moda britânica. Após o Brexit, que atingiu em cheio o comércio com a Europa, o Reino Unido atravessa uma dura crise de poder aquisitivo provocada pela alta da inflação há quase dois anos, trazendo dificuldades para as marcas mais jovens.

As novas marcas questionam cada vez mais a conveniência de investir milhares de libras em desfiles, como Dilara Findikoglu que em setembro surpreendeu ao anunciar o cancelamento de seus desfile por motivos econômicos.