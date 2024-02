Sinner avança às semifinais em Rotterdam após abandono de Raonic

O italiano Jannik Sinner se classificou nesta sexta-feira (16) para as semifinais do torneio ATP 500 de Rotterdam, na Holanda, sua primeira competição após conquistar o Aberto da Austrália.

Sinner, quarto do ranking mundial, superou as quartas de final graças ao abandono do canadense Milos Raonic no início do segundo set.

O italiano havia vencido a primeira parcial no tie-break (7/4), contra um adversário fragilizado fisicamente devido a um problema no tornozelo.