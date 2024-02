Taylor Swift doa US$ 100 mil à família da vítima do ataque em Kansas City

A estrela pop Taylor Swift doou, nesta sexta-feira (16), 100 mil dólares (497 mil reais) para a campanha de arrecadação de fundos para a família da mulher que morreu em um ataque a tiros durante o desfile de celebração da vitória dos Kansas City Chiefs no Super Bowl.

A campanha GoFundMe foi criada na quinta-feira com o objetivo de arrecadar 75 mil dólares (372 mil reais) para a família de Elizabeth López-Galván, morta no tiroteio que deixou 22 feridos na quarta-feira, incluindo várias crianças.

"Envio minhas mais profundas condolências por sua perda devastadora. Com amor, Taylor Swift", diz uma mensagem junto com uma doação de 50 mil dólares. Uma segunda doação no mesmo valor foi depositada minutos depois.