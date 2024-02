Texas anuncia construção de base militar na fronteira com o México

Em Eagle Pass, as tropas do Texas assumiram no mês passado o controle do Parque Shelby, que tem uma rampa de acesso ao rio. Além disso, instalaram cercas de arame farpado ao longo de cerca de 160 quilômetros às margens do rio. O governo Biden levou o caso à Justiça, uma vez que as fronteiras são de jurisdição federal.

"Vimos a eficácia do arame farpado no parque. Com os soldados ao lado do rio, eles terão capacidade de construir mais rapidamente essa barreira", disse Abbot. Sobre o outro lado da cerca, afirmou: "Não é o México que controla a fronteira. São os cartéis."

A Suprema Corte americana autorizou a polícia fronteiriça a cortar a cerca, mas, enquanto o processo segue nos tribunais, o Texas amplia a barreira. Também está nas mãos de um juiz federal decidir se está dentro da lei uma norma aprovada recentemente pelo estado, que permite à polícia prender imigrantes que tenham entrado no país ilegalmente.

mav/atm/lb/dd

© Agence France-Presse