Torcedores alemães em pé de guerra contra acordo comercial entre clubes e investidores

"Os clubes sempre foram controlados por seus sócios, enquanto na Inglaterra os clubes de futebol têm acionistas privados desde o século XIX", destaca. Kristina Schroeder, integrante da organização de torcedores Unsere Kurve, disse à AFP que "a estrutura dos clubes baseada no controle de seus sócios é muito específica".

O acordo comercial foi alcançado em dezembro em segredo, segundo seus detratores, sem poder garantir que os representantes dos clubes votassem de acordo com as instruções dos seus sócios.

Durante uma partida da segunda divisão, entre Hamburgo e Hannover, foram exibidas faixas em que se via um alvo sobre o rosto do presidente do Hannover. A partida foi interrompida por 30 minutos devido ao lançamento de bolas de tênis e outros objetos no gramado.

Até o principal confronto da Bundesliga, em 10 de fevereiro, entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique teve seu início adiado por causa de protestos semelhantes.

Segundo os torcedores, há muito mais em jogo do que uma simples participação nas receitas provenientes dos direitos televisivos. Oliver Jauer, do site de torcedores Textilvergehen, do Union Berlin, afirma que os protestos também buscam "expressar a irritação e a impotência contra o futebol moderno", o que na sua opinião se traduz na implementação do VAR e de maior publicidade.

Outro torcedor do clube, Sam Witt, disse à AFP que "os protestos são organizados pelos 'ultras' [torcedores organizados], mas contam com o apoio dos torcedores normais, já que a chegada de investidores mudaria a cara do esporte para todos". Ele lembra também que o projeto de realizar partidas nas noites de segunda-feira também foi boicotado com o lançamento de bolas de tênis no campo.