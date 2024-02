Bayern perde para Bochum e fica a 8 pontos do Leverkusen

Mais um tropeço do Bayern de Munique: o atual campeão alemão sofreu sua terceira derrota consecutiva em uma semana, ao perder fora de casa para o Bochum por 3 a 2 neste domingo (18), pela 22ª rodada da Bundesliga.

Com 50 pontos, o time bávaro segue na vice-liderança do campeonato, mas agora a oito do líder Bayer Leverkusen, que no sábado derrotou o Heidenheim por 2 a 1.

"Parece um filme de terror que não acaba", adimitiu o meio-campista Leon Goretzka. "Está tudo contra a gente neste momento, é difícil encontrar uma explicação", acrescentou.