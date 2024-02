Campanha presidencial mexicana esquenta motores com protesto e inscrição de favorita

Duas semanas antes do início da campanha presidencial, dezenas de milhares de opositores mexicanos se manifestaram neste domingo (18) por um "voto livre", enquanto a líder governista Claudia Sheinbaum, favorita nas pesquisas, formalizava sua candidatura.

Vestidos de branco e rosa, os críticos do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador lotaram o Zócalo, principal praça da Cidade do México, ao lado do Palácio Nacional, a sede do governo.

"Nossa democracia não será tocada", dizia uma faixa estendida no palco onde vários líderes discursaram a menos de três meses das eleições de 2 de junho.