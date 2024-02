China intensificará patrulhas perto de Taiwan após incidente com barco pesqueiro

A China anunciou neste domingo (18) que vai intensificar as patrulhas em águas próximas a Taiwan, depois da morte de dois pescadores chineses em um incidente com uma embarcação da guarda-costeira taiwanesa.

Segundo as autoridades chinesas, a embarcação com quatro tripulantes virou na quarta-feira nas imediações das ilhas Kinmen, quando era perseguida pela guarda-costeira de Taiwan. Todos os seus ocupantes caíram no mar, dois morreram afogados e os sobreviventes foram presos.

"A guarda-costeira de Fujian reforçará sua presença policial no mar e realizará patrulhas periódicas nas águas do entorno de Xiamen e Kinmen", declarou Gan Yu, porta-voz da guarda-costeira chinesa.