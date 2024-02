EUA lançam novos ataques contra alvos huthis no Mar Vermelho

As forças americanas destacadas na região do Mar Vermelho realizaram "com sucesso" cinco ações defensivas para frustrar ataques aéreos e terrestres de áreas controladas pelos rebeldes huthis do Iêmen, informou o Pentágono neste domingo (18).

Os ataques ocorreram às 12h GMT (9h de Brasília) e às 17h GMT (14h) e fazem parte de uma série de ações dos Estados Unidos e de seus aliados contra as ofensivas dos huthis a navios comerciais que transitam pelo Mar Vermelho.

Destaca-se entre eles um ataque contra "o primeiro submarino autônomo utilizado pelos huthis", detectado pelos americanos desde o início da ofensiva, segundo um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) - que abrange o Oriente Médio (mais Egito na África), algumas áreas do sul asiático e Ásia Central.