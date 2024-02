Justiça eleitoral confirma reeleição de Bukele em El Salvador

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de El Salvador confirmou no fim de semana a arrasadora reeleição do presidente Nayib Bukele, com 84,65% dos votos, nas eleições de 4 de fevereiro.

"Declaram-se eleitos presidente e vice-presidente da República de El Salvador o senhor Nayib Armando Bukele Ortez e o senhor Félix Ulloa, respectivamente", indicou o TSE em uma ata que confirma os resultados da eleição, divulgada em sua conta na rede social X. Bukele ganhou com 84,65% dos votos, segundo o tribunal.

No dia 9 de fevereiro, ao finalizar a apuração das eleições, o TSE anunciou que Bukele havia vencido com 82,66% dos votos válidos. O jovem presidente deve iniciar seu próximo mandato de cinco anos a partir de 1º de junho.